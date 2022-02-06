/677757/نوال-الزغبي-تبدأ-تحضير-أغنيتها-الجديدة-لسة-باجي-على-بالك

بدأت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان «لسة باجي على بالك»، من تأليف الملحن عمرو مصطفى.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة

ونشرت الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو من كواليس أغنية «لسو باجي على بالك»، لتشوق الجمهور لعملها الجديد، وعلقت عليه، قائلة: «هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى».

أغنية لسة باجي على بالك

يشار إلى أن نوال الزغبي أعلنت استعدادها لتصوير أغنية "لسه باجي على بالك" خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر طرحها منتصف الشهر الجاري بمناسبة احتفالات الفالانتين "عيد الحب"، وتستعد لأحياء حفل غنائي في الأردن في التوقيت نفسه، حسب ما أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادات كلامية بين نوال الزغبي ومحمد رمضان

الجدير بالذكر، أنه نشب بين الفنانة نوال الزغبي، والفنان محمد رمضان، أزمة قوية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بنوال الزغبي بعدما وجهت المذيعة سؤال لها عبر برنامج «حبر سري»، عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر».

ولم يكتفي رمضان بهذا التعليق فقط، فقام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نزال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

نوال الزغبي ترد على محمد رمضان

وخرجت نوال الزغبي عن صمتها وذلك بعد ساعات من هجوم الفنان محمد رمضان عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة حول عدم معرفتها به إطلاقًا.

وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت:”إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”.

أغنية نقطة انتهى لنوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".