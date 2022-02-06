/677754/تشكيل-منتخب-مصر-أمام-السنغال-بنهائي-أمم-إفريقيا-2021

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في الساعة التاسعة مساء، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، بصافرة جنوب إفريقية فيكتور جوميز. تشكيل منتخب مصر أمام السنغال: حراسة المرمى: أبو جبل. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور. خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش. نهائي المنتخبين في البطولة وتوجد مفارقات وأرقام كثيرة بعد تأهل الفريقين للمباراة النهائية، حيث يعد النهائي الثاني على التوالي الذي يتأهل له السنغال، بعدما خسر البطولة الماضية امام الجزائر بنتيجة 1/0. ويرصد دوت الخليج أرقام وإحصائيات قبل المباراة النهائية المرتقبة بين مصر والسنغال نهائيات كأس أمم إفريقيا - النهائى رقم 31 فى تاريخ البطولات الافريقيه (بطولتين بدون مباراة نهائية) - مصر عادلت رقم غانا بالوصول للنهائى التاسع (بطولة 59 كانت بدون مباراة نهائية) - فى حالة الفوز مصر تعادل رقم الكاميرون بالفوز بالبطولة خارج أرضها 5 مرات - 14 فريق فقط سبق لهم التتويج باللقب - منتخب السنغال هو الوحيد الذي وصل للنهائي مرتين ولم يحرز اللقب ولم يسجل اى هدف في المباراة النهائية - فريقان فقط فى البطولات الافريقيه سبق لهم الفوز بأول لقب بعد خسارة نهائيين(تونس) و (زامبيا) وزير الرياضة يساند المنتخب وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

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