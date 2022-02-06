إنفانتينو وعيسى حياتو يحضران نهائي أمم أفريقيا بين مصر ضد السنغال

تواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي الأسبق فى مقصورة مباراة مصر ضد السنغال التي تقام في التاسعة مساء اليوم على ملعب "باول بيا الأولمبي"

وحرص الثنائي على الحديث سوياً قبل انطلاق مباراة مصر ضد السنغال التي ستقام اليوم في نهائي أمم أفريقيا.

وتختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بمباراة تجمع منتخبي مصر ضد السنغال في واحدة من أقوى المواجهات القارية التي ستجمع الفريقين الشهر المقبل أيضاً في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووصل منتخب مصر إلى ملعب "باول بيا الأولمبي" استعداداً لخوض المباراة المرتقبة أمام نظيره السنغال والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

وشهد أتوبيس منتخب مصر تأمينا كبيرا من جانب السلطات الكاميرون، حيث تواجد الكثير من السيارات لتأمين وصول الفراعنة لملعب "باول بيا".

وسبق وصول منتخب مصر الفريق السنغالي الذي وصل هو الآخر لملعب اللقاء استعدادا للمباراة المنتظرة بين الجانبين.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميرونى بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

يغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطنى، عن مباراة مصر والسنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبى الكاميرون.