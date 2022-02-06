فتح مراكز الشباب ووضع شاشات عرض بأندية كفر الشيخ لنقل مباراة مصر والسنغال

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، فتح مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ووضع شاشات عرض بالأندية، استعدادًا لعرض مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الأحد بين منتخبى مصر والسنغال، موجها الدعوة للمواطنين لمشاهدة المباراة مجانا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وأضاف نورالدين، أن إذاعة مثل هذه البطولات يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن أعضاء الهيئات الشبابية، وحق الجماهير المصرية فى تشجيع ودعم منتخبها الوطنى من أجل تحقيق النصر ورفع اسم مصر عاليا وخفاقا واسعاد الشعب المصرى. ووجه المحافظ، بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن التجهيزات اللازمة لإذاعة المباراة وضمان إتاحة المشاهدة المجانية لشباب وجماهير كفر الشيخ بشكل لائق وحضارى، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الجماهير أثناء متابعة المباراة للوقاية من فيروس كورونا.

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