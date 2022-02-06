بكلمات الحب والدعوات بالسعادة.. لقاء الخميسي تهنىء زوجها بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة لقاء الخميسي على تهنأة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف بعيد ميلاده، من خلال كلمات رقيقة تحمل من المشاعر والحب الكثير، وتكلمت بالنيابة عن نجليهما.

موقع دوت الخليج يرصد تهنئة لقاء الخميس لزوجها محمد عبد المنصف في عيد ميلاده

لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة رومنسية عفوية مع زوجها حارس المرمى السابق لنادي الزمالك محمد عبد المنصف، وهنأته من خلالها بعيد ميلاده، وعلقت عليها:" كل لحظة وانت بخير وصحة وسلام يا حبيبي.. ربنا يحفظك لينا ويحميك ويراضيك.. بنحبك"، وكتبت بالإنجليزية ما يحمل نفس المعنى، وختمت تعليقها بكتابة اسمها واسم ابنيهما أدهم وآسر.

وشارك متابعي لقاء على إنستجرام بتعليقاتهم التي تتمنى لزوجها عامًا جديدًا وتهنأت قلبة له بمناسبة عيد ميلاده.

لقاء الخميسي على إنستجرام

وتشارك لقاء الخميسي متابعيها على موقع إنستجرام كثيرًا بصورها مع زوجها وأبنائها، حيث أنها نشرت منذ يومين صورة لها مع زوجها محمد عبد المنصف، وكانت قد نشرت أيضًا صورة لها مع زوجها وابنائها في إحتفالاتهم المنزلية برأس السنة، إلى جانب شجرة عيد الميلاد وهم يرتدون نفس القطعة الشتوية الثقيلة باللونين الأبيض والأحمر.

آخر أدوار لقاء الخميسي في الدراما

يذكر أنه، ظهرت الفنانة لقاء الخميسة في رمضان الماضي مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل ضد الكسر، والتي قدمت فيه دور الصديقة المقربة للبطلة وهي نيللي كريم، وكانت تملك مطعمًا شهير، وشارك في بطولة مسلسل ضد الكسر أيضًا محمد فراج، لؤي عمران وسنتيا خليفة، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

كما ظهرت لقاء الخميسي في دور البطولة في قصة حتة من القمر، أحد قصص مسلسل زي القمر، والتي قدمت فيها دور فتاه لديها وحمة داكنة كبيرة في وجهها، وأستعرضت حلقات القصة معناتها مع المحيطين بها، من الذي لا يتقبلون الاختلاف ويسهل عليهم جرح مشاعر الآخرين دون حق، وشارك في بطولة 5 حلقات هذه القصة محمد العمروسى، عايدة رياض،جيلان علاء، أمجد عابد، لمياء كرم، محمود الشرقاوى، شادى سرور، مريم صالح، من تأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.