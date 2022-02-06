محافظ المنيا: بدء الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن جميع مراكز ومدن المحافظة بدأت، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تستمر خلال الفترة من 6-26 فبراير الجارى، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





وأكد المحافظ - فى بيان - أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة. من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد بقرية طوخ الخيل وأوقفت أعمال بناء مخالف بحى وسط المدينة وتم إزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بصفط الغربية وعودة الأرض لطبيعتها. كما نفذت الوحدة المحلية بدير البرشا بمركز ملوى أعمال إزالة 5 حالات مبانى وتم إزالتها فى المهد وأيضا الوحدة المحلية لقرية بنى غنى بمركز سمالوط نفذت أعمال إزالة حالة بناء فى المهد بقرية كوم اللوفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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