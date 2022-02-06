/677707/منتدى-نوت-يناقش-تحديات-صانعات-السينما-بمهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة

يناقش منتدى «نوت» لقضايا المرأة - للعام السادس على التوالي- و الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل منتدى نوت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي.

باحثات بمجال قضايا المرأة تشارك في منتدى نوت

ومن المقرر أن يحدث ذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري. وذكرت الدكتورة عزة كامل، مديرة المنتدى ونائب رئيس مجلس أمناء المهرجان أن الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تتزامن مع إعلان الدولة المصرية أن 2022 هو عام «المجتمع المدنى»، وكان مهرجان أسوان من خلال "منتدى نوت" أول من تبنى قضايا المجتمع المدنى، مع التركيز على قضايا المرأة، ليس فقط كموضوعات، بل كحضور فعلى "لأفراد" المجتمع المدنى فى كل فاعليات المهرجان". واستطردت الدكتورة عزة كامل: "يهتم منتدي نوت هذا العام بتوضيح كيفية التحام الفن بالمواطنين والمجتمع المدنى، ولذلك قررت إدارة المهرجان أن تكون أغلب الفاعليات جزء من "منتدى نوت"، كما يناقش المنتدي هذا العام العديد من المحاور الهامة ومنها: "الفن وقضايا الصحة الإنجابية"، و"الصحة النفسية للنساء"، و"التحديات التى تقابل صانعات الأفلام"، و"كيف يرى صناع الأفلام واقع المرأة وكيف يوظفونه فى أفلامهم"، وكذلك عرض الإصدار الثالث من تقرير صورة المرأة فى السينما العربية".

منتدى نوت يطلق وثيقة للحماية من الاعتداء الجنسي

ولفتت إلى أن منتدي نوت سيطلق في الدورة السادسة للمهرجان وثيقة للحماية من الإستغلال والإعتداء الجنسي، وسوف يوقع عليها ضيوف المهرجان والمتعاملين معه من الجنسين، إيمانا من المهرجان بأهمية حماية ضيوفه وكذلك المتعاملين معه، وكل العاملين والعاملات فى المؤسسة التى تدير المهرجان، وتهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف والإستغلال الجنسى يتمتع فيها العاملين والعاملات بالكرامة الإنسانية.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته السادسة

هذا وقد كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن بوستر دورته السادسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير القادم.

البوستر من تصميم الفنان الشاب هشام علي، وهو فنان يعمل علي استخدامات الصور في التصميم الجرافيكي، وسبق أن حصل علي عدد من الجوائز الدولية.

وتتصدر البوستر امرأة مثل أغلب نساء الجنوب، تسير في الصحراء قاصدة أفق الأحلام والآمال وهي تحمل علي رأسها تاريخ السينما، فتلك الأشرطة وعبواتها “التي تحملها علي رأسها” لا تمثل حاضر السينما ولا مستقبلها بعد ما جعلها التطور والرقمية جزء من تاريخ السينما وتراثها.

تتكرر المرأة في ثلاثة أزمنة “فريمات”وهي تتحرك صاعدة نحو باب السماء الذي يبدو كأحد أبواب النوبة، تحيطها السحب بدلالات سحرية وخيالية بديعة. وبهذا التكوين وضع الفنان هشام علي مجموعة من الأفكار التي تمثل نضال امرأة تشبه الغالبية لبلوغ الأحلام، امرأة لا نرى وجهها وتمثل كل امرأة يعمل مهرجان اسوان وكل فاعليات أفلام المرأة في العالم من أجلها، امرأة تقتحم فضاء الأصفر المميز لغالبية خارطة مصر، يعلوه بضربات قوية ألوان الجنوب صريحة جريئة معبرة، وهي أيضاً ألوان الأحلام التي كانت تتألق بها الأشرطة الفيلمية من قبل، ثم زاد تألقها ووضوحها بتقنياتها الجديدة.

المرأة هي أساس مهرجان أسوان الدولي

يقدم المهرجان بهذا الملصق التحية لهذه السيدة التي حملت تراث مصر السينمائي، حالما بأن تكمل نضالها للمرأة والمجتمع والسينما رغم جدب الطريق ورماله الممتدة، بينما يبشر هشام علي ببلوغها أفق السماء المفتوحة لمن يحلم. ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها علي الشاشة المعروضة.

المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة

ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب.