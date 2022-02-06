/677706/بالاسماء-انقلاب-ملكي-واصابة-شقيقان-بطريق-الكوامل-فى-سوهاج

أصيب شقيقان فى تصادم سيارتان ملاكي بطريق الكوامل "سوهاج الجديدة" ونتج عن التصادم سقوط سيارة منهم أسفل الطريق وتم نقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

انتقل رجال الشرطة وتبين ان المصابين همم كل من ابراهيم اسامة عبدالمحسن – 22 عام، مصاب باشتباه بع الارتجاج، وشقيقة ادم اسامة عبدالمحسن – 20 عام، مصاب بكسر فى الكتف الايمن، وتم نقلهم الى مستشفى سوهاج العام.

تم الدفع بسيارتان اسعاف وجارى رفع اثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

رئيس جامعة سوهاج يناقش خطة الإستدامة لمشروع المركز الجامعى للتطوير المهنى

على جانب اخر إستقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، كلا من الدكتوره مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، والدكتوره تغريد عبد الرحمن نائب المدير التنفيذى، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة.

وقال عبد الخالق أن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية والإستشارية المجانية لجميع طلاب الجامعة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل مشرق، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء وضع السياسات العامة والخطة المستقبلية للمركز، ومدى معرفة سبل الدعم التى تقدمها الجامعة لتحقيق إستدامة خدمات المركز.

وأضافت الدكتوره مها فخرى أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة سوهاج، يعد واحداً من أهم المؤسسات الجامعية التى تهدف لربط خريجى الجامعة بسوق العمل، وذلك من خلال التدريبات وورش العمل وتقديم الإستشارات المهنية على مدار العام، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات للتوظيف ومناقشة قضايا سوق العمل، وكيفية تعظيم دور القطاع العام والخاص في دفع عجلة الإقتصاد، من خلال إستثمار الطاقات البشرية من خريجى الجامعات المصرية.

و أكد الدكتور محمود المنشاوى مدير المركز بأن المركز يقدم خدمات تدريبية وإستشارية مجانية لأكثر من عشرة آلاف طالب من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، موضحاً أن المركز يستهدف طلاب السنوات النهائية بشكل خاص، كما يقدم خدمات إستشارية مهنية للخريجين وخدمات تدريبية تخصصية لجهات العمل المختلفة من داخل وخارج الجامعة، من شركات ومصانع ومؤسسات وذلك لرفع كفاءة العاملين، وزيادة معدل الأداء داخل تلك المؤسسات.

وأوضح المنشاوي أن المركز يستهدف تنمية مهارات الذكاء الإجتماعى، وريادة الأعمال والتسويق وبناء الشبكات وفرق العمل وغيرها من مهارات التوظيف المستقبلية.