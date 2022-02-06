محافظ البحيرة يتفقد المنطقة اللوجستية بدمنهور (صور)

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اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور تعد نقلة حضارية ونوعية لخدمة حوالي ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة كما ستوفر ٢٥ الف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والمقامة على مساحة ٩٦ فدان على الطريق الزراعي بدمنهور بتكلفة ١١ مليار جنية

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لاعمال تنفيذ المنطقة حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى العمل فى التشطيبات تمهيدا لإفتتاحها فى سبتمبر القادم، والمنطقة ستضم سوق تجاري - مطاعم - أسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها - مراكز خدمة

بالإضافة إلى فندق وملاعب رياضية وإستراحات ومراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت، كما ستضم أنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين بها، وسيكون لها دور وأهمية كبيرة فى تنمية التجارة الداخلية والإستثمار وتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء وخلق فرص عمل للشباب.

رافق اللواء المحافظ جلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ ح احمد السويدي المستشار العسكري والمهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر .

أورمان البحيره تستعد لاستقبال شهر رمضان بعدد 6500 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم ، مشيراً الى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة خاصه فى ظل الظروف الحاليه التى تمر بها البلاد

وفى هذا الصدد أشار احمد عبد المحسن مدير فرع اورمان البحيرة أنه تم استلام عدد 6500 كرتونة مواد غذائية من جمعية الاورمان بالبحيرة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك 2022م مشيرا الى أن جمعية الأورمان هى الاولى فى استلام وتخزين وتوزيع كراتين المواد الغذائية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك