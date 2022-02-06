/677699/مصطفى-النفيلي-هدف-الوصول-لـ-100-مليار-دولار-صادرات-في-العام-يعكس-قوة-الاقتصاد-المصري

قال النائب مصطفي النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصري بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا، باعتباره يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والدور الاقليمي لمصر في المنطقة، علاوة على أن تحقيق هذا الهدف، سيحدث طفرة حقيقية في المنتج الصناعي المصري.

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الصادرات المصرية

ولفت النفيلي، في تصريحات له اليوم، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، عن أن سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، وذلك على مدار العاميين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة للصادرات المصرية خلال عام 2021.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالحوافز التي تعطيها الدولة للمصدرين واستمرار فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الصناعي المصري، علاوة على التوسع على انشاء المجمعات الصناعية المصرية في الصعيد وغيرها.

واختتم النائب مصطفى النفيلي بأن الاقتصاد المصري حقق خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية في جميع القطاعات برؤية وتخطيط القيادة السياسية، التى تشيد جمهورية جديدة واعدة، تحقق أحلام عشرات الملايين من المصريين.