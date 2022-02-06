نشرة أخبار الفن: زوجة سعد الصغير تنفصل عنه بعد تقديمه شخصية سيدة.. مي عمر تنهار من البكاء بسبب وفاة الطفل ريان.. وهذه آخر تطورات أزمة حمو بيكا مع شمس

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأحد، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

ظهر بملابس سيدة في موسم الرياض.. برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير

أعلنت الفنانة برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه بعد قصة حب جمعتهما سويًا، وانتهت بزوجهما لمدة عام.

كتبت برلنتي عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

مي عمر تنهار من البكاء بعد وفاة ريان:«بكل العلم والتكنولوجيا مقدرناش نعمله حاجة»

أعربت الفنانة المصرية مي عمر عن حزنها الشديد لوفاة الطفل المغربي ريان، الذي اهتز العالم العربي أجمع لإنقاذه ولكن شاءت الأقدار أن يرحل عن عالمنا مسببًا حزن جم للجميع.

وقالت عمر خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي» باكية: "كل الناس متأثرة معايا مش أنا بس، لأنه طفل محبوس بقاله أيام كتير جدًا وبيحاولوا يطلعوه.. وموضوع يخلينا كلنا نتعلم لأن احنا بكل العلم اللي وصلناله بكل التكنولوجيا بكل الدول اللي ادخلت عشان تحاول تساعده ومفيش حد عرف يعمله حاجة".

وأضافت منهارة: "وهو قاعد لوحده تحت، لا مياه ولا أي حاجة.. فالموضوع متعب جدًا يعني نفسيًا".

أول رد من حمو بيكا على إساءة شمس له

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن صمته ليرد على إهانة الفنانة شمس له والتقليل من موهبته وأخلاقه.

وكتب بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جدًّا".

وتابع: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فـ أنا من على صفحتي الرسمية بقول لـ حضرتك أني عمري ما قولت كده، وأنا بحبك جدًّا وعارفك وبحترمك جدًّا، وشكرًا جدًا على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك".

عمرو محمود ياسين ينتقد سيناريوهات رواد السوشيال ميديا حول وفاة ريان:«لازم تظهروا غبائكم»

انتقد السيناريست عمرو محمود ياسين السيناريوهات التي يقوم رواد السوشيال ميديا بتأليفها حول وفاة الطفل المغربي ريان كالشعوذة وأمور ما وراء الطبيعة.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "طفل مسكين ماشي مش مخون وقع في بئر عميق بدأت الدولة تتحرك وتختبر الأمر، فوجدوا أن أغلب الحلول تعرض حياة الطفل للخطر وسط توقعاتهم ورصدهم أنه حي".

وتابع: "وصلوا للطفل بالنهاية وسط اهتمام إعلامي و تعاطف عالمي مع قصة طفل استمرت معاناته لأيام مما اتاح الفرصة ليتابعها العالم، ولكن للأسف لما وصلوا للطفل وجدوه قد فارق الحياة وانتهت القصة"

وأضاف: نسكت احنا بقى لا ازاي ماتجيش.. لازم كل واحد يسأل أسئلته الذكية ويعترض اعتراضاته الجهنميه، والبعض لازم يظهر غباءه ويسال اذا كان الميت مسلم لندعو له، و يستنتج أحدهم أن ماحدث كان فيلما و يسال آخر هل كان هناك ريان اصلا، و البعض يتحدث عن إسرائيل و الدجال.. قطعت السوشيال ميديا بلوة واتحدفت ع الكوكب".

«ألطف بيه يارب».. دنيا سمير غانم تتضامن مع قضية الطفل المخطوف فواز قطيفان

تصدر هاشتاج «أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان» منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب.

وتعاطفت معه الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حيث نشرت صورته عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "يارب ألطف بيه.. حسبي الله ونعم الوكيل".