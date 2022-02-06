/677697/موسيماني-يفتح-النار-على-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-بسبب-مونديال-الأندية-تفاصيل

شن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هجوماً شرساً علي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم خوض الأندية الإفريقية الإفريقية نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي:"لماذا يخوض بالمراس في نصف نهائي بالرغم من اننا حققنا الفوز عليهم العام الماضي، أرغب في معرفته الفرق بين الفريقين.

وأختتم قائلاً:" لم يحن الوقت حتي تلعب الأندية الإفريقية نصف نهائي كأس العالم للأندية.

نتيجة مباراة الاهلي ضد مونتيري

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 1/0، على ملعب ال ناهيان، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

الأهلي ضد مونتيري

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي للدور القادم ويضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي.

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.