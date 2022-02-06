/677693/تعرف-على-سلاح-الأهلي-أمام-بالميراس-البرازيلي-بكأس-العالم-للأندية

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على البحث عن سلاح جديد للفريق، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختتم مران الفريق على ملعب الكريكيت في أبوظبي بالإمارات ظهر اليوم، بفقرات للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وكذلك التصويب على المرمى.

تدريبات الأهلي قبل لقاء مونتيري

وحرص الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف أحرزه محمد هاني، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يحقق الفوز على مونتيري بقذيفة محمد هاني

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

تصريحات بيتسو موسيماني

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للاندية.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" : "نلعب بدون 11 لاعب غائب، ولكننا قدمنا مباراة قوية في ظروف المتاح".

وأضاف: "خرجت قبل المبارة من الحجر الصحي بعد سلبية المسحة التي أجريتها، بغض النظر عن الظروف والأعذار علينا أن نفوز دائمًا، وهذا هو ما حدث".

وأكمل: "نحن صححنا مع حدث مع مونتيري، بعدما خسرنا مبارتين في كأس الرابطة المصرية، الفترة الماضية".

وأختتم قائلاً: "لقد أثبتنا أننا نستحق في الوصول إلى نصف النهائي، والأن سنقابل بالميراس ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكن لا نخشى مواجهة أي فريق مهما كان أسمه".