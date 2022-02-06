/677704/كنوز-جوجل-أحمد-عوض-يكشف-الأسرار-حول-محرك-البحث-الأشهر-في-العالم

دوت الخليج

و أوضح أحمد عوض في تصريحات صحفية له أن تاريخ محرك البحث جوجل فيه العديد من الأسرار التي حينما تتبع يُلاحظ الفرق البين فيها، والتي تتعلق به و كيفية استغلال كل سر من هذه الأسرار والكنوز في تطوير وانشاء المشاريع الجديدة الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة لدى الأفراد وأيضا الشركات المصرية والعالمية ومن نتائج ذلك يتم تحقيق أرباح هائلة من خلال هذه التقنيات العالمية و المختلفة بشكل مستمر.

أحمد عوض يكشف الأسرار حول محرك البحث الأشهر في العالم

وأضاف الخبير في تحسين محركات البحث أن جوجل أصبح الآن مصدر أرباح لدول بأسرها، وذلك حينما يتم استغلاله بالشكل الجيد مع العديد من المتاجر الإلكترونية حيث عبر ذلك نمت حركة الصادرات لدول كثيرة بعد أن عرضت منتجاتها بصورة جيدة على هذا المحرك جوجل البحثي مما جعلها تحقق المزيد من الأرباح الطائلة هذا بخلاف الأرباح الكبرى الذي يحققها أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة في حال فهمهم لخوارزميات هذا المحرك البحثي الشهير، وباقي المحركات التي تليه الذي يساعدهم في ترويج منتجاتهم و خدماتهم بشكل صحيح من خلال محرك البحث .

أسرار محرك البحث جوجل

و وفقا لـ أحمد عوض فإنه في الوقت الحالي يُجرى تعليم اكبر قدر من الشباب المصري و العربي أسرار محرك البحث جوجل لاستغلال هذه الأسرار لبدء مشاريعهم الخاصة المتعددة من أجل النهوض بالمؤسسات والافراد وتحقيق أرباح كبرى فيها.

و أشار إلى أنه يكتب العديد من المذكرات التي تحتوى على أسرار محرك البحث، لتكون مرجعاً هاما للجميع، متمنيا أن تسهم في الحد من البطالة و خاصة أن سوق العمل في مصر و العالم العربي يحتاج متخصصين في مجال تحسين محركات البحث جوجل برواتب كبرى قد تبدأ من 500 ل 1000 دولار شهريا، بينما ترتفع مع ارتفاع الخبرات لدى المتخصص.