”القبّاج” و”الزملوط” يتفقدان مجمع التمور ومصنع الملابس الجاهزة

استكمالًا لتفقد المشروعات التنموية بالوادي الجديد، واصلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولتهم اليوم، بتفقد مجمع التمور التابع للمحافظة، ترافقهم الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ ووفد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
حيث تابع الوفد مراحل التصنيع والإنتاج والتغليف والتعبئة، وثلاجات حفظ التمور البالغ عددها ٤٠ ثلاجة بطاقة استيعابية ١٦٠٠ طن، وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم إضافتها لإنتاج الوجبة المدرسية والصناعات القائمة على التمور.
ومن ناحيةٍ أخرى، تفقدّت "القبّاج" مصنع الملابس الجاهزة، مُشيدةً بالتوسع في إنتاج الزي المدرسي لمختلف المراحل الدراسية، والزي الخاص بالفرق الرياضية التابعة للشباب والرياضة، وملاءمة الأسعار للمواطنين، بالإضافة إلى تدريب الفتيات من المدارس الفنية لتوفير الأيادي الماهرة المدربة وخلق المزيد من فرص العمل.
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