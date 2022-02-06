طلاب جامعة القاهرة يصلون الكاميرون لدعم وتشجيع المنتخب في مباراته أمام السنغال

أعلنت جامعة القاهرة، سفر 36 طالب إلى الكاميرون لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والسنغال مساء اليوم الأحد.
ويأتي سفر الطلاب في إطار دعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم بنهائي بطولة الأمم الأفريقية، بعد الأداء البطولي والمشرف للمنتخب في مبارياته السابقة، مما أهله للوصول للنهائي، متمنيًا الفوز للمنتخب القومي والعودة بكأس البطولة إلى مصر وتحقيق النجمة الثامنة.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر الطلاب من خلال عدد من الرعاة، واختارت الجامعات الطلاب المتميزين في المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، لتيسير إجراءات سفر للطلاب وإجراء تحليل PCR للتأكد من سلامتهم بعدم الإصابة بفيروس كورونا.
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