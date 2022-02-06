حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات قرى ساحل سليم

وقال نائب المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - إن الجولة التفقدية تأتى للاطمئنان على معدلات التنفيذ التى وصلت إليها حتى الآن والتأكيد على الانتهاء منها فى المواعيد المقررة ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، لافتاً إلى استمرار تلك الجولات والمتابعة المستمرة لتلك المشروعات بناء على توجيهات المحافظ عصام سعد الذى يشدد على المرور الدورى والنزول إلى أرض الواقع لمتابعة المستجدات فى كافة المشروعات الجارى.
وأشار البيان إلى أن جولة نائب المحافظ شملت (كوبرى نجع حمادى، نقطة اسعاف المطمر، مجمع خدمات الشامية، مركز شباب الغريب، مجمع زراعى الشامية، نقطة إسعاف الشامية، كوبرى الخوالد، كوبرى العرب القبلى) وغيرها، مستمعاً لشرح من المهندسين المقيمين والمشرفين عن المراحل ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها تلك المشروعات، رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض المهندسين المشرفين على التنفيذ.
يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
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