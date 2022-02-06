جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان اليوم والتى شملت مناطق المحمودية والشيخ هارون بمدينة أسوان، وقد رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مسئولى شرطة المرور والمرافق والمحليات.
وأمر المحافظ برفع عدد من الإشغالات بشكل فورى أثناء تواجده ، كما أعطى مهلة أسبوع لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لإشغالات بعض المحلات أوالتى لها بروز وخروج عن خط التنظيم، أو الواقعة على الأرصفة، مع تحويل أصحابها فى حالة عدم التنفيذ إلى النيابة العسكرية موجهاً إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات بين العمارات السكنية، بجانب إيجاد حلول سريعة لأى طفح للصرف الصحى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والقيام برفع كفاءة حديقتى الشيخ هارون والجيش بتركيب الأسوار وأعمدة الإنارة والبرجولات الخشبية والمشايات ، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير لخلق بيئة نظيفة ومتنفس لأهالى هذه المناطق.
خلال جولته الميدانية، تفقد أشرف عطية المنطقة المجاورة لمسجد السلام للتأكد من إزالة عدد من التعديات خلف المحلات التجارية وخصوصًا أنها كانت جاءت تلبية لشكوى بعض المواطنين بالمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان : سحب جميع المحلات والباكيات غير المستغلة بـ 14 سويقة قديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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