معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية لكوادر من الدول الأجنبية

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية، اليوم الأحد، أعمال الدورة التدريبية التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية فى مجال بناء القدرات وتطوير المهارات للكوادر الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة، وذلك بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.





ويستضيف معهد الدراسات الدبلوماسية الدورة التدريبية التى تُعقد على مدار أسبوعين، حيث يشارك فيها 32 من الكوادر الدبلوماسية وممثلى وزارات الخارجية من أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا وقيرجيستان والبوسنة والهرسك وطاجيكستان وبلاروسيا وأرمينيا ومنغوليا وألبانيا ومولدوفا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما تأتى الدورة التدريبية فى سياق حرص وزارة الخارجية على نقل ومشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة المختلفة وكوادرها الدبلوماسية فى مجال تنمية المهارات الدبلوماسية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية وإدارة الأزمات وقواعد القانون الدولى والبروتوكول، فضلاً عن التعريف بأولويات السياسة الخارجية المصرية على الصعيدين الإقليمى والدولى وكذا فى إطار العمل متعدد الأطراف.

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