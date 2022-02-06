ريان ليس الوحيد الذي اجتمعت الشعوب بالدعاء له.. أطفال بكى عليهم نجوم الفن بينهم من اُغتصب واستشهد ومنهم من ينتظر انقاذه

/677670/ريان-ليس-الوحيد-الذي-اجتمعت-الشعوب-بالدعاء-له-أطفال-بكى-عليهم-نجوم-الفن-بينهم-من-اغتصب-واستشهد-ومنهم-من-ينتظر-انقاذه

استطاع الطفل المغربي ريان على جمع الشعوب العربية بالدعاء له وعند وفاته بعد 6 أيام من سقوطه في بئر عميق صُدم الجميع ومنهم من بكى ولم يتمالك دموعه. ولكن ريان لم يكن الطفل الأول الذي تعاطف الجميع، فهناك أطفال تعرضوا لآذى كبير وخرج وقتها المشاهير للحديث عن هؤلاء وبعضهم قُدم لهم أعمال فنية.

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