/677691/الصحة-27-مليون-مواطن-حصلوا-على-جرعتين-من-لقاح-كورونا

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، أن عدد الجرعات المستخدمة حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا؛ بلغت نحو ٦٥ مليونا و٦١٢ ألفا و٨٢٥ جرعة منها ٣٧ مليونا و٩٠٢ ألفا و٣ جرعات أولى و٢٧ مليونًا و٨١ ألفًا و٧٣٥ جرعة ثانية اي حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية وتم تلقيحهم بتطعيم كورونا.

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وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت امس السبت، خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى امس.

إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، كم أوضح "عبد الغفار" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.

الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات

وزارة الصحة والسكان تواصل من جانبها استمرار رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.