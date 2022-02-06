البحث عن التامنة: القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل نهائي أمم إفريقيا

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تنتظر جماهير ومحبي كرة القدم، لقاء نهائي أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بين مصر والسنغال، في وجود لاعبي أصحاب بصمات وفي كرة القدم في الطرفين في مختلف الدوريات، على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في الساعة التاسعة مساء، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، بصافرة جنوب إفريقية فيكتور جوميز.

تفصلنا ساعات قليلة عن صافرة بداية نهائية العرس الإفريقي في نسخته الثالثة والثلاثون، وتترقب متابعي كرة القدم، أبرز الأرقام التي تأتي في رصيد كلا الطرفين، وتأتي القيمة التسويقية في مقدمة منافسات الطرفين على المستوى العالمي.

القيمة التسويقية لمصر والسنغال

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 161 مليوناً و150 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و250 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالي يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.