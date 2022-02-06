/677688/بتهمة-التجسس-لصالح-اسرائيل-ايران-تعتقل-العشرات-من-قيادات-الحرس-الثوري

ألقت السلطات الإيرانية، خلال اليومين الماضين، القبض على العشرات من قيادات الحرس الثوري، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، والاشتراك في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زاده.

دوت الخليج

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "البي بي سي" في تقرير نشرته اليوم ، أن عناصرالحرس الثوري الإيراني قامت باعتقال عددا كبيرا من قياداته، وذلك لاتهامهم بالإشتراك في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده في أواخر عام 2020، والتي أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن الحادث، وأوضح وزير الاستخبارات الإيراني السابق، محمود علوي، "إنه أبلغ الأجهزة الأمنية، بوجود مخطط لاغتيال العالم محسن فخري زاده، ومكان وتاريخ تنفيذ هذا المخطط، وذلك قبل حدوثه بشهرين"، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها.

القوات المسلحة الإيرانية

وأشار التقرير إلى أن علوي رجح أن أفراد القوات المسلحة الإيرانية، كانت هي العقل المدبر في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده بالاشتراك مع الموساد الإسرائيلي، كما أوضح أن هناك مصادر داخل الجناح الأمني لسجن "إيفين" في العاصمة طهران، يضم متهمين بالتجسس لصالح دول أخرى، كما أشار تقرير هيئة الاذاعة البريطانية أن العشرات من قيادات رفيعة المستوى في الحرس الثوري محتجزون هناك.

القيادات المحتجزين

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها أن الحكومة الإيرانية تمتنع عن نشر أسماء هؤلاء القيادات المحتجزين أو رتبهم لتفادي الإضرار بسمعة الحرس الثوري، كما نقلت الهيئة البريطانية عن ضابط استخباراتي سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري تأكيده أن وكالات أجنبية جمعت أدلة ضد عدد من السفراء الإيرانيين وقيادات الحرس الثوري، موضحا أن هذه الأدلة تضم معطيات عن علاقات غرامية مع نساء يمكن استخدامها لابتزاز هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.

حادث اغتيال العالم النووي فخري زاده

إيران كانت قد أعلنت العام الماضي، عن كشفه ملابسات حادث اغتيال العالم النووي فخري زاده، ومعرفة كل الأطراف المشتركة في العملية، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية التعرف على كل المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده.

كان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أكد إن إسرائيل ومَن وصفهم بـ"العملاء لها" سيدفعون ثمن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.