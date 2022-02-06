/677684/النائب-علاء-مصطفي-يشارك-فى-زيارة-ميدانية-لجامعة-الدلتا-التكنولوجية-بالمنوفية

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بزيارة ميدانية لجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية برئاسة الدكتور أحمد البدري وكيل اللجنة.

دوت الخليج

جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية

وكان في استقبال وفد اللجنة الدكتور هشام عبدالخالق، رئيس الجامعة والدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني.

ومن جانبه أشاد النائب علاء مصطفى بالتجربة الفريدة بجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، مشيراً إلى أن طلاب هذه الجامعات أمل مصر ويجب أن يكون هناك اهتمام بهم علمياً واجتماعياً لضمان خريج مناسب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجامعة تعد خطوة ونقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، كما أنها تعد امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن التعليم الفني هو الأمل الوحيد لبناء دولة قوية صناعيا، ويُعول عليه في الطفرة الاقتصادية وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهو بمثابة قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة من خلال توفير أيدي عاملة مدربة وماهرة لدمجها في سوق العمل.

وطالب مصطفي، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى الأيدي العاملة المدربة جيدا.