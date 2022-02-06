/677681/ننشر-رابط-نتيجة-الشهادة-الابتدائية-والاعدادية-الأزهرية-2022-من-بوابة-الأزهر

أظهرت نتائج محركات البحث على الانترنت، اهتماما كبيرا من قبل طلاب التعليم الأزهري للبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الترم الأول 2022.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد ينشر " دوت الخليج" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية الترم الأول 2022 من هنا ، كما يعرض طريقة الحصول على النتائج.

وسوف تُعلن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الثاني 2022 بجميع المحافظات على موقع بوابة الأزهر الإلكترنية.

نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2022

ومن خلال البوابة الإلكترنية للأزهر يختار الطالب أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية ثم يختار الأيقونة المكتوب عليها الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية فتظهر له قائمة يدون بها بيانات الطالب كاملة وهي الاسم الرباعي ورقم الجلوس في الامتحانات ثم تظهر له النتيجة كاملة.

موعد إعلان النتيجة

أما عن موعد إعلان النتائج للشهادة الابتدائية الأزهرية أو الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الأول 2022 فلم يتم تحديدها بعد، ولكن من المرجح أنة يكون خلال الساعات المقبلة.

ومن المؤكد أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بجميع المعاهد الأزهرية، ثم اعتماد النتيجة من جميع رؤساء القطاعات بعدها ترفع إلى وكيل مشيخة الأزهر لاعتمادها ثم بعدها يتم رفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، وقتها يتم تفعيل الرابط ويستطيعون الحصول على النتيجة بسهولة.

وللتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور نذكرهم بأنه من المعروف أن النتيجة بالكامل لا تُعلن إلا عقب إعلان أسماء " الأوائل" المتفوقين أولا سواء بالمرحلة الابتدائية أو الاعدادية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2022

كما ننشر خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعداديةالترم الأول 2022 في نقاط:

-ندخل على بوابة الأزهر من هذا الرابط.

-نختار أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية.

-نختار بعدها الشهادة الابتدائية أو الإعدادية.

-بعدها نحدد الصف المقيد به الطالب.

-نختار الفصل الدراسي الأول.

-تظهر قائمة ندون بداخلها بيانات الطالب كاملة وهي الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

سوف تظهر بعد ذلك النتيجة كاملة.

وكانت امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري قد تمت في الفترة من 16 وحتى 22 يناير 2022، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية التلاميذ من الاصابة بمتحور أوميكرون بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيما أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفترة من 16 إلى 23 يناير الماضي، أيضا وسط إجراءات احترازية مشددة، تم خلالها مراعاة المسافة بين الطلاب خلال تأدية الامتحان، والحرص على تعقيم اللجان أول بأول حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.