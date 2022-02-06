الشيخوخة المبكرة.. أحدث الأعراض الجديدة للمصابين بفيروس كورونا

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كشف مكسيم سكولاتشيف عالم الأحياء الروسي، والباحث في جامعة موسكو الحكومية ، اليوم الأحد، أن هناك أعراض جديدة بدأت في الظهور يسببها الإصابة بفيروس كورونا خاصةعلى العمر البيولوجي للشخص المصاب، أو حسب ما وصفة بالشيخوخة البكرة دوت الخليج

وكشف العالم الروسي أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى "شيخوخة" الجسم لمدة عشر سنوات، وأضاف مكسيم سكولاتشيف، أن خطورة عدم تلقي لقاح فيروس كورونا، في حالة الإصابة بالفيروس، تعرض حياة الشخص لخطر كبير، ومنها ظهور عوامل بيولوجية تشبه الشيخوخة المبكرة.

أوميكرون أقل من المتحورات السابقة

من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن احتياج مصابي فيروس كورونا لدخول العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي مع متحور أوميكرون أقل من المتحورات السابقة، وأوضح "أن مدة الاصابة بـمتحور أوميكرون لا تزيد عن 6 أو 7 أيام، وبعدها يتماثل المريض للشفاء، ويتخلص من أعراضه.

كما لفت المتحدث باسم وزارة الصحة الى ان من أصيب بفيروس كورونا يمكنه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد شهر من زوال أعراض الإصابة .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة، مشيراً الى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.

وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.