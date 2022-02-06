معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية لكوادر دبلوماسية من عدد من الدول...

قام السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، اليوم ٦ فبراير الجاري، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات الدبلوماسية للكوادر الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة، وذلك بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.

هذا، وينظم ويستضيف معهد الدراسات الدبلوماسية الدورة التدريبية التي تُعقد على مدار أسبوعين، حيث يشارك فيها ٣٢ من الكوادر الدبلوماسية وممثلي وزارات الخارجية من أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا وقيرجيستان والبوسنة والهرسك وطاجيكستان وبلاروسيا وأرمينيا ومنغوليا وألبانيا ومولدوفا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما تأتي الدورة التدريبية في سياق حرص وزارة الخارجية على نقل ومشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة المختلفة وكوادرها الدبلوماسية في مجال تنمية المهارات الدبلوماسية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية وإدارة الأزمات وقواعد القانون الدولي والبروتوكول، فضلاً عن التعريف بأولويات السياسة الخارجية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذا في إطار العمل متعدد الأطراف.