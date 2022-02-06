”القبّاج تسلم ثلاثة أجهزة ”لاب توب” بمركز حسن حلمي وتفتتح مركز التكوين...

في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، سلّمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أجهزة لاب توب لثلاثة من أبناء المحافظة المكفوفين، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ. جاء ذلك خلال زيارتها لمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت القبّاج إلى أن المبادرة تستهدف توفير أجهزة لابتوب للمكفوفين على مستوى الجمهورية من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا؛ لتيسير عملية التحصيل الدراسي عليهم مؤكدةً تواصل جهود الدعم لكل من يحتاجها.

كما تفقدّت العيادات الطبية ووحدات العلاج المختلفة، بالإضافة للأنشطة الرياضية والترفيهية، ومقر الإقامة الملحق بالمركز لاستضافة أهالي المترددين خلال فترة العلاج.

ومن جانبه أشار الزملوط إلى إتاحة ورش تدريبية لذوي الهمم داخل المركز سعيًا لدمجهم وتمكينهم.

وعلى صعيدٍ آخر، افتتحت القبّاج مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني، كما تفقدت الورش الحرفية التابعة لها، وأثنت على توجه المحافظة في التعاقد مع الورش لتوفير احتياجات المصالح الحكومية مما يسهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي.