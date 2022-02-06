جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 19 12 وادى النطرون 20 11 طنطا 20 10 شبين الكوم 20 10 دمنهور 18 10 بلطيم 18 10 مطروح 19 09 السلوم 18 09 سيوة 19 08 بورسعيد 20 10 دمياط 19 10 الزقازيق 20 10 المنصورة 18 10 الإسماعيلية 20 10 السويس 20 10 العريش 18 11 رفح 18 11 رأس سدر 17 10 نخل 15 04 نويبع 21 14 طابا 16 11 كاترين 13 00 الطور 19 10 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 22 14 مرسى علم 23 11 الفيوم 20 08 بنى سويف 20 07 المنيا 20 07 أسيوط 20 07 سوهاج 21 08 قنا 24 08 الأقصر 24 09 أسوان 25 09 إدفو 24 08 أبوسمبل 24 08 الوادى الجديد 21 06 شلاتين 24 12 أبو رماد 24 12 حلايب 22 13 رأس حدربة 22 13

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- 11 درجة فى القاهرة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.