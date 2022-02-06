انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، بدء المحافظات اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والتى سوف تستمر حتى 26 فبراير الجارى، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الجارى.





وأكد وزير التنمية المحلية - فى بيان اليوم - جود تنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 19 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات، موجها المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الرى وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

وشدد الوزير على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

ووجه شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت خلال الفترة من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، وبلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة 5146 حالة على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة 567 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165 حالة على مساحة 31 ألف متر مربع.

وطالب شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التى تم استردادها، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6/ 2 / 2022 وحتى 26 /2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/ 3/ 2022 وحتى 26/ 3/ 2022.