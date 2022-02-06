وزير الزراعة: سيناء تجنى ثمار الأمن والاستقرار فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتواجد دائما مع أهالى سيناء؛ من أجل دفع جهود التنمية المستدامة والاحتوائية فى هذا الجزء العزيز والغالى، مشيرا إلى أن التواجد فى سيناء يؤكد للمجتمع أنها تنعم بالأمن والاستقرار.





جاء ذلك فى تصريحات لوزير الزراعة على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء وتوزيعه مع عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بعض المشروعات الزراعية على أهالى منطقة الحسنة من خلال برنامج دمج أبناء سيناء فى التنمية المستدامة الذى تنفذه وزارة الزراعة ممثلة فى مركز بحوث الصحراء. وقال القصير "إن جهود التنمية فى شمال سيناء لم تتوقف بالتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب وهناك مشروعات عظيمة فى مجال التوسع الأفقى يجرى تنفيذها الآن فى شمال ووسط سيناء، وكذلك المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها والاستفادة منها فى الزراعة". وأضاف أن الدولة تنفق المليارات لنشر التنمية فى سيناء والتى تعتبر بوابة مصر الشرقية وأمنها الاستيراتيجى.. لافتا إلى أن كل الأجهزة تعمل على تعمير وتنمية سيناء، موجها الشكر لرجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة للوطن، كما وجه الشكر لأهالى ومشايخ القبائل فى سيناء لدعمهم للدولة المصرية.

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