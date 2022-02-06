رئيس جامعة كفر الشيخ : نشجع الطلاب على التفاعل الإيجابى مع ثقافات العالم

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن مشاركة وفد طلابى من الجامعة فى مهرجان الحرف الشعبية بـ الجامعات المصرية والذى ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت شعار "خير بلادى" بالتعاون مع جامعة أسوان، خلال هذا الأسبوع بمشاركة 200 طالب وطالبة ، يأتى ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجامعة والجامعات المصرية، بما يحقق تبادل الثقافة الإقليمية ويسهم فى إعداد وبناء جيل جديد من الشباب المبدع فى المجالات الثقافية والفنية المتنوعة.
وأضاف أن إدارة الجامعة أعدت خطة للأنشطة الطلابية متنوعة للعام الأكاديمى الحالى، تتضمن أنشطة متنوعة فى مختلف مجالات، مشيرا إلى أن الأنشطة الفنية مكملة لباقى الأنشطة فى الجامعة، وخاصة فى ظل اهتمام الأمم بها لأنها تشكل ذاكرة الشعوب.
ولفت إلى أنه جارٍ خلال المهرجان تنظيم برنامج سياحى للطلاب، يتضمن جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، بالاضافة إلى استكمال مجالات التسابق بورش العمل، كما يتضمن المهرجان أيضاً زيارة سياحية إلى السد العالى، ورمز الصداقة، ومعبد فيلة، ومتحف النيل، إلى جانب جولة حرة بمدينة أسوان، كما تستكمل مجالات التسابق بورش العمل.
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