البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.98 مليار دولار  

/677674/البنك-المركزى-ارتفاع-الاحتياطى-الأجنبى-لـ4098-مليار-دولار

أعلن البنك المركزى المصرى في بيان له ، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022 ، مقارنة بنحو 40.935 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 45 مليون دولار.

دوت الخليج

وتقوم مصر باستيراد ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وذلك بإجمالى سنوى يقدر بنحو 55 مليار دولار، حيث يغطي المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

سلة من العملات الدولية الرئيسية

وحول العملات في مصر ، فتأتي العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

الوظيفة الأساسية للاحتياطى

وتقوم الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، وتكون مسئولة عن توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وكذلك مواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.