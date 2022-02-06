/677667/النيابة-العامة-تامر-بدفن-سيدتين-لقي-مصرعهما-في-انهيار-منزل-بنجع-الجامع-بقنا

أمرت نيابة قنا ، بالتصريح بدفن سيدتين لقي مصرعهما، انهيار منزل ، كما كلفت النيابة سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وبيان وجود شبه جنائية من عدمه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدينة بقنا في الساعة الثالثة صباحا منتصف الليل ، بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار منزل ووقوع ضحايا ، وعلى الفور انتقل ضبااط مباحث القسم شرطة دشنا إلى مكان الحادث ، حيث تم العثور على جثث سيدتين وتم نقلهم إلي مستشفي قنا العام .

النيابة العامة تامر بدفن سيدتين لقي مصرعهما في انهيار منزل بنجع الجامع بقنا

وانتقلت قوات الدفاع المدني بإشراف العقيد حسين صلاح لمكان الحادث حيث تبين أن المنزل بالطوب اللبن والعروق الخشبية، وأسفر عنه مصرع سيدتان، فيما تمكنت قوات الدفاع من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض، ومواصلة البحث لبيان وجود ضحايا أخريين من عدمه، تم نقل الجثتين لمستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

النيابة العامة تامر بدفن سيدتين لقي مصرعهما في انهيار منزل بنجع الجامع بقنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإنهيار منزل من الطوب اللبن ومكون من طابق واحد بنجع الجامع بمركز دشنا. وأسفرت الواقعة عن مصرع مسعدة عبدالموجود مرسي، 65 عامًا، وسعاد عبدالعال عبدالمجيد، 45 عامًا، أسفل الأنقاض .

ومواصلة البحث لبيان وجود ضحايا أخريين من عدمه، تم نقل الجثتين لمستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.