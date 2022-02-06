محافظ سوهاج يتفقد  مشروعات تطوير الريف المصرى«حياة كريمة» بقرى مركز ساقلتة 

/677665/محافظ-سوهاج-يتفقد -مشروعات-تطوير-الريف-المصرىحياة-كريمة بقرى-مركز-ساقلتة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بقريتي " عرب بنى واصل، ونجوع الرياينة الحاجر"، بمركز ساقلتة، تفقد خلالها سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الاداء، وإزالة أية معوقات، بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الابنية التعليمية بسوهاج.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد " المجمع الحرفى الصناعي" بقرية عرب بنى واصل، والذي يعد الأول من نوعه على مستوي المحافظة، ويتم انشاؤه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، على مساحة 600 متر مربع، ويهدف الى تشغيل من 70 الى 100 من الشباب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع لمشروع صرف صحي عرب بني واصل والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

محافظ سوهاج يتفقد مشاريع حياة كريمة

وفى قرية " نجوع الرياينة الحاجر" تفقد محافظ سوهاج أعمال إنشاء مدرسة "نجوع الرياينة الثانوية" على مساحة 2600 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 21 فصل دراسي، و 3 معامل، وغرفة طبيب، وفصل لذوى الهمم، ووجه المحافظ بالالتزام بالمعايير القياسية لانشاء الملاعب الرياضية بالمدرسة، والاتزام بالجدول الزمنى المحدد.

تضمنت جولة المحافظ بقرية نجوع الرياينة تفقد أعمال إنشاء عمارات "سكن كريم" والتى تشمل إنشاء 17 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من 4 طوابق، و8 وحدات سكنية بمساحة 95 متر للوحدة، بالاضافة الى حظيرة بجوار كل عمارة لخدمة ساكنيها.

واختتم "الفقى" جولته بمركز ساقلتة بتفقد أعمال إنشاء كوبرى "فاوجللي" على ترعة سلامون، بتكلفة 4 مليون جنيه، موجها خلال جولته بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وتطبيق أقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا أن تلك المشروعات الغير مسبوقة فى تاريخ المحافظة سوف تساهم بقوة فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى سبيل تحقيق الحياة الكريمة والتنمية الشاملة التى تسعي الدولة لتوفيرها للمواطنين .