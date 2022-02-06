الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غداً والصغرى بالقاهرة 11 درجة

/677657/الأرصاد-ارتفاع-فى-درجات-الحرارة-غدا-والصغرى-بالقاهرة-11-درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية ستظهرصباحا على الطرق المؤدية من وإلى منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة فجاءت كالتالي :: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى

استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه باستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، وانطلاق مراكب الصيد بعد تزويدها بالوقود، نظرا لتحسن حالة الطقس. حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تم تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس بعد توقف دام لمدة 3 أيام.

وكانت محافظة كفر الشيخ، شهدت حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجة الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.