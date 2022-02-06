التضامن تنشر قصة.. ”بدور” بنت مصرية من الصعيد

سنة ٢٠٠٧ وتحديدا يوم ١٧ يونيو ظهرت نتيجة الشهادة الإبتدائية وبدور كانت ضمن الناجحين بتفوق وكانت الفرحة مش سايعاها

وفي نفس اليوم وبسبب غياب الوعي تحولت فرحة بدور لألم ومصير مجهول أدى لوفاتها.

أيوه .. بدور ماتت في نفس اليوم !!

بعد ما والدتها أجرت لها عملية ختان على يد طبيبة في قريتها "مغاغة" بالمنيا..

بدور مكانتش أول بنت تموت بسبب ختان البنات، بس كانت هي بداية أول تحرك قانوني ضد الختان..

بسببها صدر أول قانون لتجريم "ختان الإناث" في مصر سنة ٢٠٠٨ واللي اعتبره القضاء المصري جنحة يعاقب عليها القانون ، وتم معاقبة أي طبيب بعملية الختان بشطب عضويته من النقابة وتحويله للتحقيق

وكمان صدرت أول فتوى من دار الإفتاء المصرية تحرم "ختان الإناث" واعتبرته تشويه لجسد الإنسان.

والنهارده العالم كله بيقف ضد ختان الإناث، توعية للمجتمع وحماية لبناتنا من عادة بتدمر حياتهم ومستقبلهم