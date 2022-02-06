اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تنظم ملتقى الأعمال السنوى غدا

جدة - نرمين السيد - تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا،غد الإثنين، ملتقى الأعمال الأفريقى السنوى الخامس، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية فى أديس أبابا، تحت عنوان "الاستثمار فى البنية التحتية للنقل والمواصلات من أجل تعزيز وتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع التركيز على النقل الجوى والسياحة ".





وأشارت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ فى عام 2019، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضاعف حجم التجارة البينية الإفريقية فى حالة الحد من العوائق غير الجمركية، ووجدت اللجنة أن أحد أهم هذه العوائق غير الجمركية هو البنية الأساسية غير المواتية فيما يتعلق بالنقل والخدمات.

ولفتت دراسة جديدة أجرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يزيد الطلب على خدمات الشحن بين الدول الإفريقية بنسبة تصل إلى 28% بحلول عام 2030، بالمقارنة بالوضع فى حال عدم تنفيذ الاتفاقية.

وأوضحت الدراسة أن نصيب السكك الحديدية فى خدمات الشحن يمكن أن يرتفع من 3ر0% إلى 7%، كما أن إفريقيا ستكون فى حاجة إلى مليونى شاحنة إضافية وأكثر من 100 ألف عربة قطار و250 طائرة شحن وأكثر من 100 سفينة بضائع بحلول عام 2030، فى إطار التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة.

ولفتت الدراسة إلى زيادة الطلب على طائرات الشحن لدعم تدفق التجارة فى منطقة غرب أفريقيا بنسبة 2ر13% بحلول عام 2030، كما أن التجارة بين شمال وغرب أفريقيا ستزيد الطلب على خدمات الشحن الجوى بنسبة 9ر12%، وبنسبة 2ر12% فى منطقة الجنوب الإفريقى.

وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا فيرا سونج، إن الدراسة التى أجرتها اللجنة توضح أن الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تقتضى تنفيذ خطط متكاملة فيما يخص التجارة والنقل، كما تظهر فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة فى قطاع النقل بإفريقيا.

وسيلتقى القادة الأفارقة من أجل بحث ومناقشة هذه الآفاق أثناء ملتقى الأعمال الأفريقى.. كما سيناقش الملتقى بالتفصيل النقل الجوى والسياحة اللذين بدأ فى التعافى من الأزمة المالية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".

كما يتناول الملتقى فرص زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وزيادة حركة السياحة الداخلية والإقليمية وتعظيم الاستفادة من الشحن الجوى فى الوقت الذى تعانى فيه شركات الطيران من القيود المفروضة على حركة المسافرين، وسيكون للقطاع الخاص دور أساسى فى دعم تطوير قطاع النقل الجوى فى القارة الإفريقية.