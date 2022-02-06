تنظيم 7 قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى الفيوم خلال فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تنظيم 7 قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر فبراير الجارى، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية، وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومى للبحوث.





وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، فى تصريح صحفى، إنه سيتم تنفيذ برنامج القوافل العلاجية البيطرية تبعا لجدول محدد ليستفيد منه أكبر شريحة من صغار مربى الماشية، حيث يتم تنفيذ أول قافلة بيطرية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وقافلة بقرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية يوم السبت 12 فبراير، والقافلة الثالثة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق يوم 13 فبراير، كما سيتم تنفيذ القافلة الرابعة بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا يوم الاثنين الموافق 14 فبراير.

وأضاف أنه يتم تنظيم القافلة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير بقرية منشأة سنورس التابعة لمركز سنورس، والقافلة السادسة بقرية الحامولى التابعة لمركز يوسف الصديق يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، وفى قرية تلات التابعة لمركز الفيوم يتم تنظيم القافلة السابعة يوم الخميس الموافق 17 فبراير.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن القوافل البيطرية تشمل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية والفحص التناسلى للماشية، وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجيه وعمل العمليات الجراحية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطرى على التقنيات الحديثة فى الفحص والعلاج، كما تتضمن القوافل تنظيم ندوات إرشادية لصغار مربى الماشية عن أهمية التأمين على ماشيتهم، وأساليب التغذية السليمة لها، وذلك ضمن دور معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومى للبحوث، ومشاركتهما فى خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلى والقيام بالجانب التطبيقى للبحث العلمى.