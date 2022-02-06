وأوضح سعد، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على حرم الطريق وخصوصًا التى تؤثر على الحركة المرورية والسيارات.. مؤكداً استمرار حملات إزالة الاشغالات والمرافق فى شوارع وميادين مراكز وأحياء المحافظة.
من جانبه، أكد رئيس قسم المرافق والإشغالات فى أسيوط تامر حامد شن حملات لإزالة الاشغالات فى الشوارع والميادين بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن وخاصة مع الاهتمام الذى يوليه محافظ أسيوط وتوجيهاته بالتعاون لإزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الباعة الجائلين.
وأشار إلى أنه تمت إزالة إدارية فورية لـ 32 حالة للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة لرفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد، فضلاً عن تحرير 588 محضر إشغال طريق وبائع متجول وبناء بدون ترخيص وإيقاف أعمال بناء وغلق إدارى لمنشأت بدون ترخيص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسيوط : ضبط وتحرير 620 محضر إشغالات ومرافق خلال يناير الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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