وزير الإسكان يستعرض مشروعات مدينة العاشر من رمضان فى 2021

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعددٍ من المشروعات التى تم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان فى 2021، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان هى إحدى مدن الجيل الأول التى يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الشرقية.





وأوضح الوزير أن قطاع الخدمات بالمدينة شهد خلال عام 2021،الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعى سعة 200 سرير، وإدارة مرور ومحطة فحص فنى آلية، بنسبة إنجاز 100%، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسى بتكلفة حوالى 75 مليون جنيه بحى الأندلس، وحضانتين وسوقين تجاريين بحى الأندلس أيضا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجارٍ طرح هذه الأسواق للبيع لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، لافتًا إلى أن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية، والجزء المغطى من كل ورشة 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.



من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية بوحدات منخفضى الدخل "إسكان اجتماعى " بحى الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالى 11380 وحدة بالحى، مضيفاً أن مشروع دار مصر - المرحلة الثانية بقيمة 602 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز 100%، وتضم 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

وأضاف عمران، أن مشروعات الخدمات شملت أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقى بالمرحلة الثالثة، وبه "مبنى القسم الرئيسى – سجل مدنى – مطافى – مسجد – خزان استراتيجى – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة"، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطى قسم رابع بالمنطقة الصناعية A2.

وأوضح أن مشروعات الكهرباء، شملت إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وتخدم الأحياء من 26: 30 بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع، وستخدم نصف منطقة المطورين الصناعية بتكلفة 139 مليون جنيه.

وقال الوزير شملت مشروعات المرافق، مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية، وشملت مشروعات الطرق، أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائى السريع وطريق الحى الـ33 وبعض مشروعات الطرق الأخرى"، لافتاً إلى أن مشروعات الزراعة تضمنت تنفيذ أعمال الزراعة بحى الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بدار مصر - المرحلة الثانية، وأعمال الزراعة بالحى 33، بجانب تطوير ميدان المصرية (السنترال).