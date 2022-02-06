مغامرات ومخاطر.. فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster في دور العرض المصرية

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فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster في دور العرض المصرية، وهو فيلم مغامرات محفوفة بالمخاطر في عالم من السحر والحب والتضحية.

دوت الخليج يرصد لكم قصة فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster وذلك خلال السطور القادمة.

قصة فيلم My Sweet Monster

تخوض الأميرة باربرا مغامرات محفوفة بالمخاطر لإنقاذ حبها للأمير إدوارد في عالم من السحر والحب والتضحية، وذلك بالتعاون مع وحش الغابة الطيب اللطيف بوجي، الذي يقرر مساعدتها برغم وقوعه في غرامها وإعجابه بها، وذلك ضمن أحداث فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster الذي ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الأربعاء الثاني من فبراير من خلال شركة AFD. وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب الأميرة باربرا والأمير إدوارد، والتي يعكر صفوها رجل البريد الشرير ويزيل من أمامها، الذي يتنكر ليقنع والدها الملك بزواجه منها طمعاً في الاستيلاء على عرش المملكة التي تتواجد فيها الأميرة، ما يقود الأميرة إلى الهروب من القصر، لتهيم في أعماق الغابة وتصطدم بالوحش بوجي الطيب وصديقه الأرنب المزعج، وبرغم مشاعر الحب المستترة التي نمت في قلبه، يقرر الوحش الطيب التعاون مع الأميرة وصديقه الأرنب في مغامرة محفوفة بالمخاطر للبحث عن الأمير إدوارد والقضاء على الشرير ويزل.

الفيلم إخراج فيكتور جلوكوشين وماكزيم فولكوف

فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster من إخراج فيكتور جلوكوشين وماكزيم فولكوف، الذي شارك أيضاً في التأليف مع ألكسندر أركيموف وديمتري نوفوسيلوف، وبطولة ليوبوف أكسيونوفا، أليكسي تشوماكوف، ألونا دوليتسكايا وتيمير كريموف. ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة AFD .

الفيلم بجميع دور العرض المصرية

أصل الفيلم من روسيا مدته حوالي 98 دقيقة ، يتناول العمل قصة الأميرة باربرا والتي تُحب الأمير إدوارد في السر، وعندما تجد نفسها مجبرة على الزواج من الخبيث ويزل، تقرر الهرب وتتلقى المساعدة من وحش لطيف يُدعى بوجي.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: فيكتور جوكهوشين “مخرج” مكسيم فولكوف “مخرج”، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: ألكسندر أرخيبوف “مؤلف” ديميتري نوفوسيلوف “مؤلف”، وطاقم العمل: ليوبوف أكسيونوفا، أليكسي تشوماكوف، ألينا دوليتسكايا، تيمور كريموف.