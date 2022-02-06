مي عمر تنهار من البكاء بعد وفاة ريان:«بكل العلم والتكنولوجيا مقدرناش نعمله حاجة»

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أعربت الفنانة المصرية مي عمر عن حزنها الشديد لوفاة الطفل المغربي ريان، الذي اهتز العالم العربي أجمع لإنقاذه ولكن شاءت الأقدار أن يرحل عن عالمنا مسببًا حزن جم للجميع.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة مي عمر على وفاة الطفل المغربي ريان.

مي عمر تعرب عن حزنها لوفاة ريان

وقالت عمر خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي» باكية: "كل الناس متأثرة معايا مش أنا بس، لأنه طفل محبوس بقاله أيام كتير جدًا وبيحاولوا يطلعوه.. وموضوع يخلينا كلنا نتعلم لأن احنا بكل العلم اللي وصلناله بكل التكنولوجيا بكل الدول اللي ادخلت عشان تحاول تساعده ومفيش حد عرف يعمله حاجة".

وأضافت منهارة: "وهو قاعد لوحده تحت، لا مياه ولا أي حاجة.. فالموضوع متعب جدًا يعني نفسيًا".

مى عمر تثير الجدل بسبب فستانها

على الصعيد الآخر، أشعلت الفنانة المصرية مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها خلال حضورها حفل إطلاق المجموعة الجديدة من مجوهرات "بولغاري" وأثارت الجدل بسبب فستانها الذي بلغ قدره 1115 دولار وهو ما يعادل 17 ألف و517 جنيه مصري.

ظهرت مي بفستان باللون الأخضر طويل بأكمام طويلة مفتوح من إحدى جانبيه كاشفًا عن ساقها، مطرز بشريط ذهبي، من bronx and banco.

مي عمر تكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل "لؤلؤ"

وعلى الصعيد الآخر، كشفت الفنانة المتألقة مي عمر عن حقيقة عمل جزء ثاني من مسلسلها «لؤلؤ» الذي حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضة، وانقلبت له السوشيال ميديا بقصته.

قالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج MBC Trending أنه في إمكانية لتقديم جزء ثاني من مسلسل «لؤلؤ» لكنها لم تؤكد على الأمر بشكل رسمي، في حين أنها من المقرر ان تحضر لعمل درامي جديد خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

مي عمر تشارك في مسلسل بضع ساعات يوما ما

من ناحية أخرى، تشارك مي عمر أيضا في مسلسل «بضع ساعات في يوم ما» بجانب أحمد خالد صالح عدد كبير من الفنانين على رأسهم والفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

مي عمر ومحمد سامي يجتمعان في مسلسل نسل الأغراب

وكان قد اجتمع الثنائي مي عمر ومحمد سامي من خلال مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

كما تألق الثنائي قبلها في مسلسل “لؤلؤ” التي تدور أحداثة في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.