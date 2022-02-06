/677649/حسبنت-عليهم-قصة-غضب-الزوجة-الأولى-للفنان-سعد-الصغير-بعد-علمها-بزواجه-من-برلنتي-عامر

أعلنت الفنانة برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه بعد قصة حب جمعتهما سويًا، وانتهت بزوجهما لمدة عام، حيث تزوجا في يوم 5 إبريل عام 2021 بزواجهما، وكان لها عداوة كبيرة مع الزوجة الأولى نور الهدى التي نشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ووجهت لسعد الصغير وبرلنتي رسالة قاسية.

دوت الخليج يرصد رسالة الزوجة الأولى نور الهدى للفنان سعد السغير وزوجته يوم زواجهم.

نور الهدى لسعد الصغير وبرلنتي: حسبي الله ونعم الوكيل

إحتفل الثنائي يوم زواجهم الموافق 5 إبريل لعام 2021، وقد خرجت زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير الأولى "نور الهدى"، عن صمتها، بعدما أعلنت المطربة برلنتي الزواج من سعد.

وكتبت نور الهدى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب”.

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها متجاهلة “سعد الصغير” معلقة: “عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم”.

وتابعت نور الهدى: “سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم”.

وأقيم مساء يوم 5 إبريل لعام 2021 احتفال للفنان سعد الصغير، بمناسبة زواجه من المطربة برلنتي عامر، كما كشفت برلنتي عن زواجهما، قائلة: “ربنا يخليك ليا يا جوزي”.

معلومات عن برلنتي عامر

تحمل برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية الجنسية المصرية، وهي هي ممثلة شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، ولم تتوفر أي معلومات بشأن عمرها الحقيقي أو تاريخ الميلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام أنها في العقّد الثلاثيني من العمر.

بدأت برلنتي رحلتها مع مجال التمثيل في عام 2016: من خلال ظهورها المميز في مسلسل “نوايا برينة” من تأليف هاني سرحاني ومن إخراج سيف يوسف.

كما شاركت برلنتي: في عدد آخر من الأعمال، مثل: (نوايا بريئة 2016 - كلمة سر 2016 - عشان خارجين 2016 - سقوط حر - الخروج 2016 - هربانة منها 2017 - عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017 - رمضان كريم 2017 - ولاد إمبابة 2020 - حب عمري 2020).

وقد وجهت بيرلنتي عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة إلى زوجة سعد الصغير الأولى، بقولها: “الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى.. بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا.. وبتقول كلام غريب جدًا.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

ونشرت بيرلنتي عامر مقطع فيديو لـ سعد الصغير، وهو يُوجه لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، قائلة: “بيرلنتي حبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة حبيبة قلبي.. مراتي بيرلنتي عامر.. بقولك كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية.. وعيد ميلاد سعيد حبيبتي.. أنتي وش الخير عليّا.. أنتي كل الدنيا ليّا.. حبيبتي أم أدهم”.