/677648/رئيس-بيراميدز-وممثل-الأهلي-يجتمعان-برؤساء-أندية-القمة-في-أفريقيا

عقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع عدد من رؤساء أندية القمة في قارة أفريقيا على هامش تواجده في الكاميرون لحضور اجتماعات الكاف مع الأندية لبحث إطلاق دوري السوبر الأفريقي خلال العام الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تواجد في الجلسة إلى جانب رئيس بيراميدز، عمرو شاهين مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي، نائباً عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب تواجده في الإمارات.

أحداث مباراة بيراميدز الودية

انتهت أحداث المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز ونظيره سبورتنج، بفوز الأول بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

شهد على لقاء بيراميدز وسبورتنج، استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات النادي لاستئناف الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة انبي يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، قبل لقاء أهلي طرابلس الليبي يوم ١٣ فبراير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وسجل أهداف بيراميدز الثمانية، المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي "هدفين"، ودودو الجباس ٤ أهداف "سوبر هاتريك"، ومحمود صابر "هدفين".

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.