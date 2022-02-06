/677646/متابعة نهو-ورصف-6-طرق-بتكلفة-36-مليون-و-820-ألف-جنية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أنه جارى العمل على انهاء كافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١- ٢٠٢٢ م لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت مديرية الطرق بالبحيرة برئاسه المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق ومنها متابعة استكمال رصف طريق جسر ترعة فرهاش بطول 4.5 م بالدلنجات بتكلفة 5.85 مليون جنيه، وطريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزى كوم حمادة و بدر بطول 3.6 م بتكلفة 11مليون جنيه. كما تم الانتهاء من أعمال طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بايتاى البارود 3.2 م بتكلفة 6.2 مليون جنيه،و طريق ايتاى البارود - امليط بطول 3.75 م بتكلفة 4.82 مليون جنيه. بالإضافة إلى إنهاء أعمال طريق جسر مصرف شبراخيت بطول 3.5 م بتكلفة 6.4 مليون جنيه،وطريق سندرينا المحمودية بطول 2م بتكلفة 2.55 مليون جنيه. جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية . تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين بالبحيرة وصرح المهندس محمد هلال مدير مديرية الرى بالبحيرة أنه تم متابعة اعمال التطهيرات و نزع الحشائش لترعة الضاهري الغربي ك ١٥.٥٠٠ بهندسة ري شبراخيت، ومتابعة اعمال تطهير مصرف الدرملى. بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير مصرف أبيا ك٦٠٠و٤٠٠، ومتابعه اعمال تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات. وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياة بها، وكذا التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الإحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولاً بأول، وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

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