أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الجامعات المصرية غادروا إلى الكاميرون، لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته مساء اليوم الأحد أمام نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وتم التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة لحصول الطلاب على التطعيمات اللازمة للسفر، فضلًا عن تسهيل إجراءات تحليل PCR للتأكد من سلامتهم بعدم الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.
كما تعاونت كافة المؤسسات المعنية بالدولة مع وزارة التعليم العالي لتيسير إجراءات السفر للطلاب المشاركين.
الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر الطلاب من خلال عدد من الرُعاة، واختارت الجامعات الطلاب المتميزين في المُشاركة بالأنشطة الطلابية المُختلفة.
ونتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح في رفع اسم مصر دائمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالي: إنهاء إجراءات سفر طلاب الجامعات ومغادرتهم إلى الكاميرون لتشجيع... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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