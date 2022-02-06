جدة - نرمين السيد - وبحسب المبادرة، فإن الأعمال تجرى داخل 7 مراكز، تشمل 8 قرى بمركز طما وعدد 15 قرية بمركز المراغة و11 قرية بمركز المنشاة قرية واحدة بمركز ساقلتة و6 قرى بمركز جرجا و19 قرية بمركز البلينا و9 قرى بمركز دار السلام. ويتم تنفيذ الوصلات المنزلية بسعر التكلفة تخفيفا على المواطنين، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوب مياه يساوى حياة.. وصلات منزلية ضمن حياة كريمة بسوهاج (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.