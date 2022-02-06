وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك جاء خلال الحملة التى قادها المحافظ واستمرت 7 ساعات متواصلة لإزالة المبانى والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعى السريع فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بداية من قرية "ميت عاصم" وحتى كوبرى "الشموت".
وأوضح المحافظ أن "الحملة تمكنت من إزالة 29 حالة مخالفة على مساحة فدّانى أرض زراعية، وقد تنوعت المخالفات التى تم إزالتها على الطريق الزراعى ما بين معارض سيارات وأكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر إسكندرية الزراعى حيث تمت الإزالة بشكل كلى".
وأكد أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا على أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدى عليه.
وأشار المحافظ إلى "أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضى التى تم التعدى عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا"، لافتا أنه خلال الأسبوع الماضى تمت إزالة 30 حالة بمساحة 5 أفدنة، بحيث يصبح إجمالى ما تم إزالته 59 حالة حتى الآن بمساحة 7 أفدنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية: لن نسمح بأى مخالفة على الأراضى الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.