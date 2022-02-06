عاجل- مدبولى يتابع موقف تنفيذ المتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وعاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وخالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية فى مشروع المتحف المصرى الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس، وكذا متابعة التجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية التى سيضمها هذا الصرح الأثرى العملاق.

وأضاف أن هناك حرص على المتابعة الدائمة لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما يشمل متابعة سير العمل فى تطوير مطار سفنكس، وسرعة الإنتهاء من أعمال محطتى مترو الأنفاق بالمنطقة، مؤكداً أهمية الانتهاء من تعاقدات الإدارة والتشغيل لهذا المشروع الحضارى، لتكون الشركة المسئولة جاهزة بنسبة 100% فى التوقيت المحدد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، مؤكداً فى الوقت نفسه على الاهتمام بجودة التنفيذ.

من جانبه استعرض وزير السياحة والآثار ملخصاً للموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، مشيراً إلى أن الجهة المسئولة عن التنفيذ أكدت التزامها بالانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، كما أن الوزارة ملتزمة بتجهيز القاعات بالقطع الأثرية التى سيتم عرضها، والشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل أكدت التزامها واستعدادها فى الوقت المحدد، للقيام بكافة التزاماتها، مضيفاً أن الفنادق المحيطة بالمتحف الكبير تقوم برفع الكفاءة، وأعمال التطوير حالياً.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذى للمشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة مرتفعة جداً.

وأضاف أنه تم انجاز الأعمال بالساحات الخارجية والزراعات وكذا تشطيبات ميدان المسلة بمعدل 100%، وساحة البهو العظيم، والدرج العظيم بنسبة 99.8%، فيما يجرى اتمام أعمال النظافة النهائية للدرج العظيم.

كما عرض عاطف مفتاح موقف تنفيذ أنظمة التأمين، والتشغيل بالمتحف المصرى الكبير، والذى بلغ مراحل متقدمة، وكذا الموقف التنفيذى لمتحف مراكب خوفو، والذى تضمن جاهزية الواجهة الخارجية لأعمال تركيب الرخام والزجاج بنسبة 85%، وجار الانتهاء من أعمال عزل مقاومة الحريق للمبنى بنسبة 99.5%.

كما تم استعراض إجراءات تشغيل خدمات المتحف، والمناطق الاستثمارية بالمنطقة المحيطة والوحدات التجارية، وكذا تم التطرق إلى إجراءات الإعداد للافتتاح، والذى سيكون على مستوى يفوق التوقعات.

وخلال الاجتماع، أشار عاطف مفتاح إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لانتظار السيارات بالمتحف المصرى الكبير.

من جانبه، عرض الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير موقف تجهيزات قاعات العرض المتحفى، موضحا أنه تم إنجاز تشطيبات قاعة الملك توت عنخ امون بنسبة 99.8%، كما تمت تجهيزات قاعات العرض الرئيسية بنسبة تقترب من 100%.

وعرض خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، تقريراً حول مشروعات وزارة النقل فى نطاق موقع المتحف المصرى الكبير، حيث أوضح أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتضم 17 محطة، بطول 18.8 كم، وتتضمن محطة "المتحف المصرى الكبير"، لافتاً إلى أنه تم تسليم موقع المحطة بالكامل للشركة المنفذة، ما عدا مدخلها من جهة المتحف، ويتم التنسيق مع محافظة الجيزة لتسليم الجزء المتبقى من موقع المحطة بشكل عاجل، حتى يتم الانتهاء من الأعمال السطحية المحيطة بموقع المحطة قبل نهاية مايو 2020، لضمان جاهزية الموقع قبل حلول موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، مضيفاً أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية المخططة بالمحطة بلغت حوالى 50% حيث يجرى تنفيذ أعمال الحوائط الإسترشادية بنسبة 81% وأعمال الحوائط الجانبية بنسبة 64% وتم الإنتهاء من أعمال الحوائط الفاصلة بنسبة 100% .

كما استعرض مساعد الوزير موقف تنفيذ وتطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى من ميدان الرماية حتى الطريق الدائرى الأوسطى، بطول 16 كم، وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح، كما يتم استكمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى طريق الواحات بطول 8 كم، وكذا تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، من ميدان الرماية حتى مطار سفنكس.